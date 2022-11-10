غادرت اليوم الخميس بعثة منتخب الكاميرون إلى أبوظبي استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وظهر ريغوبرت سونغ المدير الفني لمنتخب الكاميرون، مرتديا الزي الخليجي، فيما رافق صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني عناصر منتخب بلاده فى المطار خلال مغادرته إلي الإمارات.

وكان سونغ أعلن قائمة الكاميرون المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022 والتي ضمت في حراسة المرمى أندريه أونانا ودايفس إيباسي، وسيمون نجاباندويتنبو، وفي خط الدفاع كل من :نوهو تولو، وكولينز فاي، وجيان شارليس كاستيليو، وكريستوفر ووه، ونيكولاس نكولولو.