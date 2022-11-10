أوضح عبدالله الفوزان، خبير في التجارة الإلكترونية، سبب تقديم المتاجر الإلكترونية العالمية لتخفيضات في 11 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق الاحتفال يوم العزاب.

وذكر أن يوم العزاب تم الاحتفال به في الصين عندما قرر طلاب أحد الجامعات في عام 1993 أن يحتفلوا بالعزوبية فأثار هذا الاحتفال ضجة حينها وقرر وبدأ الاحتفال فيه من كل عام، وفي عام 2009 قرر موقع على بابا الشهير تقديم تخفيضات في هذا اليوم لمدة 24 ساعة، وقلده بعد ذلك باقي المتاجر الإلكترونية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن هناك طرق للتحقق من أسعار السلع وقت التخفيضات ومدى التلاعب فيها، ومن أبرزها أدوات وتطبيقات تمكن من كشف الأسعار في الاسابيع الاخيرة قبل التخفيضات، لافتا إلى أن المواقع الإلكترونية تعتمد على تجار، وقد يتم التلاعب من قبل التجار بالفعل على المستهلك في التخفيضات.

عبدالله الفوزان – خبير في التجارة الإلكترونية: المواقع الإلكترونية تعتمد على تجار وقد يتم التلاعب من قبل التجار بالفعل على المستهلك في التخفيضات @econabdullah#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fjt4pfa5Cx — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 10, 2022