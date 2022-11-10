أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الدبلوم والبكالوريوس في تخصص المحاسبة وذلك للانضمام في برامج الدبلوم المتخصص المبتدئ بالتوظيف في تخصص المحاسبة.

وأوضح شروط القبول :

1- حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

2- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة % 60 فأعلى.

3- أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

4- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

5- اجتياز الفحص الطبي.

وأشار إلى أن التقديم متاحا حالياً، وذلك من خلال الموقع من هنـــــــــــــا