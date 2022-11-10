وقعت سيدة عربية في فخ عمليات التجميل من قبل أحد المراكز غير المرخصة في الأردن، لإجراء هذا النوع من الجراحات.

ونقلت سيدة تحمل جنسية عربية من عيادة خاصة للطب العام إلى مستشفى خاص في حالة خطيرة، إثر عملية جراحية أجريت لها داخل مركز تجميل لشفط الدهون نزفت فيها لمدة 8 ساعات.

وداهمت وزارة الصحة والجهات المختصة لمركز التجميل “صالون” بمنطقة غرب عمان، الذي أجريت للسيدة فيه جراحة تجميلية لشفط الدهون من سيدة غير مختصة نهائياً، نزفت على إثرها مدة 8 ساعات، ما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية.

وبحسب التحقيقات، فقد انتحلت صاحبة الصالون صفة طبيبة، وأجرت العملية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

جاء ذلك بعد أن شاهدت السيدة الضحية الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثره تواصلت لإجراء عملية لشفط الدهون بالتخدير الموضعي.