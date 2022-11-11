أدان بيان أميركي فرنسي بريطاني هجوم ميليشيا الحوثي على ناقلة نفط في ميناء قنا النفطي في محافظة شبوة اليمينة.

ووصف البيان الهجوم الحوثي على الميناء بالإرهابي، مشيراً إلى أنه أظهر فشل الميليشيات البائس في منح اليمنيين الأولوية.

كما قال البيان الأميركي الفرنسي البريطاني إن الهجوم محاولة لحرمان اليمنيين من السلع الأساسية، مطالباً الحوثيين بوقف الهجمات فورا والالتزام بالقانون الدولي.

ونددت وزارة الخارجية اليمنية بالهجوم الحوثي بطائرات مسيرة على ميناء قنا، وحذرت من تداعيات الهجمات على الوضع في البلاد.

وقالت إن هجوم أمس الأربعاء يعكس وجها “عدوانيا” لميليشيا الحوثي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.