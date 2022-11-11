أوضح تطبيق توكلنا، اليوم الخميس، طريقة إعادة جدولة التصاريح عبر خدمة بوابة المناسك من خلال خدمة توكلنا خدمات.

وقال تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن خدمة إعادة جدولة التصاريح تتيح للمستخدم إعادة جدولة التصاريح التي تم إصدارها عبر بوابة المناسك بكل يسر وسهولة.

وتضمنت طريقة الدخول للخدمة مايلي:

– من قائمة الخدمات الضغط على (بوابة المناسك).

– ثم الضغط على (التصاريح).

– الضغط على التصريح المراد إعادة جدولته ليتم عرض بياناته.

– الضغط على أيقونة (المزيد) ثم اختيار (إعادة جدولة التصريح).

– بعد اختيار الوقت والتاريخ الضغط على (نعم) لتأكيد إعادة جدولة التصريح.

– بعد ذلك تظهر النتائج بـ تمت إعادة جدولة التصريح.