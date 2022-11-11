أوضح برنامج حساب المواطن المقصود بعبارة “لايوجد” في حالة الصرف لدى بعض المستفيدين.

وقال حساب المواطن عبر حسابه بتويتر “حالة الدفعة ( لا يوجد ) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد افراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله”.

وأضاف البرنامج ‎ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦هنا

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه البرنامج عبر حسابه خدمة المستفيدين من أحد المتابعين حول المقصود بحالة الدفعة لايوجد.