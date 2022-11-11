أوضح برنامج حساب المواطن المقصود بعبارة “لايوجد” في حالة الصرف لدى بعض المستفيدين.
وقال حساب المواطن عبر حسابه بتويتر “حالة الدفعة ( لا يوجد ) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد افراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله”.
وأضاف البرنامج ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا
جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه البرنامج عبر حسابه خدمة المستفيدين من أحد المتابعين حول المقصود بحالة الدفعة لايوجد.
التعليقات
اترك تعليقاً