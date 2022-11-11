تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عدد من المتسولين بمنطقة مكة المكرمة مارسوا التسول بشكل مباشر.

وبحسب مقطع نشره الأمن العام عبر حسابه بتويتر “تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية الباكستانية قامت بالتسول بشكل مباشر من مرتادي المحلات التجارية”

وأوضح الأمن العام أنه تم ضبط مقيمة من الجنسية الصومالية، قامت بالتسول بشكل مباشر من المارة في الطرقات.

يجدر الإشارة إلى أن الجهود الأمنية تواصل جهودها المستمرة في مختلف مناطق المملكة، لرصد وضبط المتسولين.