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  • بالفيديو.. محمد رمضان: “ربنا رزقني النهاردة بـ لامبورجيني صغيرة “

بالفيديو.. محمد رمضان: “ربنا رزقني النهاردة بـ لامبورجيني صغيرة “

منذ 35 ثانية
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بالفيديو.. محمد رمضان: &#8220;ربنا رزقني النهاردة بـ لامبورجيني صغيرة &#8220;
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نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو لمصغر سيارة طبق الأصل من سيارته اللامبورجيني، مبينا أنها هدية تلقاها من أحد جمهوره.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو الذي نشره عبر انستجرام كاتبًا: “الحمد لله ربنا رزقني النهاردة ب لامبورجيني صغيرة .. ربنا يحفظهالي هي و أمها و يقدرني على صيانتهم”.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض دراما رمضان 2023 بمسلسل “العمدة” الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.

 

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