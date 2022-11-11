تغلب فريق مانشستر يونايتد، على ضيفه أستون فيلا، بنتيجة 4-2، ضمن لقاءات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب “أولد ترافورد”, ويصعد إلى الدور الرابع “ثمن النهائي”.

وسجل واتكينز أولى الأهداف لفريق أستون فيلا في الدقيقة 48 ،و أدرك مانشستر يونايتد التعادل من خلال أنتوني مارسيال في الدقيقة التالية.

وتقدم أستون فيلا من جديد عقب تسجيل ديوغو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61، وسرعان ما تعادل مانشستر يونايتد من جديد، عقب تسجيل ماركوس راشفورد الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

وسجل مانشستر يونايتد هدفين آخرين عن طريق برونو فرنانديز وسكوت مكتوميناى فى الدقيقتين 78 والأولى من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.