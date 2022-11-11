تعرضت عروس لموقف غير مألوف، بعدما قام العريس بضرب عروسه بقطعة من الكعكة على وجهها. في حفل الزفاف أمام المعازيم.

وبين مقطع فيديو، نشره الزوجان عبر تطبيق تيك توك العريس بيده قطعة من كعك حفل الزفاف، وظل يلاحق عروسه للحظات، إلى أن أصاب وجهها.

وظهرت العروسة في الفيديو وهي تضحك لحظة إقدام الزوج على فعلته، ووصفت ما تعرضت له بأنه أمر ممتع.

ووصف متابعو العروسان عبر تيك توك سلوك الزوج بانه عدواني، وهو نفس المنوال الذي سار عليه البقية في تدوين تعليقاتهم، إلى أن أوقف الزوجان تلقي المزيد منها مع زيادة حدة الانتقادات.