حذرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين من العاصفة الاستوائية نيكول ، مشيرة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بتويتر “تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر حيال تطورات الأحوال الجوية في ولايات جورجيا، وكارولينا الجنوبية، وكارولينا الشمالية جراء العاصفة الاستوائية (نيكول).

ودعت السفارة المواطنين بالالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وفي حالات الطوارئ لا قدر الله، يرجى الإتصال بأرقام الطوارئ الموضحة أدناه

202-746-9777

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