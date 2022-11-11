أكد الفنان المصري حسين فهمي، عدم صحة الشائعة التي تناولت ارتباطه وزواجه من النجمة أنغام.

وقال حسين فهمي في لقاءه ببرنامج “حبر سري”، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، “أنغام جميلة وراقية ومعرفش سر شائعة زواجي منها وضحكت من هذه الشائعة وأكيد هي خدتها بفكاهة”.

وتابع حسين فهمي”أنا بحب الست اللي شخصيتها قوية وكنت بحب أمي جدا ومش بقابل قوة الشخصية بالعند ولكن اعطيها حرية تقول اللي هي عايزاه،بحب المرأة قوية الشخصية وتقول اللي هي عايزاه وفي الآخر بعمل اللي أنا عايزه “.

وأضاف “لم أكن ديكتاتورا في زواجي ولكن في حاجات وقواعد لأننا شرقيين، وأنا شرقي غربي وتربيت في بيت فيه الشرق والغرب اهلي تعلموا بره في فرنسا وعشنا في الغرب وحياتنا كانت في الشرق”.