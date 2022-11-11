شهدت أسعار النفط يوم الجمعة، ارتغاع مع انحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 4% بعد قفزة في حالات الإصابة بكورونا بالصين، أكبر مستورد للنفط، مما يهدد بضعف الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاع 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 93.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، لتواصل صعودا 1.1% بالجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.3%، إلى 86.75 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8% في الجلسة السابقة.

كان الخام الأمريكي بأكثر من 6% بينما هبط برنت نحو 5% منذ بداية الأسبوع.