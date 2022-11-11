هدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، باعتزال كرة القدم إن فاز غريمه التقليدي ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية 2019.

وكشف الصحفي تيري مارشاند الذي ألف السيرة الذاتية لرونالدو، أن النجم البرتغالي شعر بخيبة الأمل وهدد باعتزال كرة القدم بسبب ميسي.

كما قال في تصريحات نقلتها “ماركا”: شعر رونالدو بخيبة أمل بعد فوز لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية عام 2018، وقال حينها إنه كان ليفوز بالجائزة لو بقي في ريال مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن “ميسي” كان قد حصد 7 كرات ذهبية، بينما يحل رونالدو خلفه بواقع 5 كرات آخرها عام 2017.