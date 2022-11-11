لقى 5 مواطنين مصرعهم، إثر ارتطام سيارتهم بجمل سائب بطريق الأحمر غرب الأفلاج.

وتفصيلاً، اصطدم جملاً سائباً بمركبة من نوع النترا، كانت تقل 5 شبان، مما أدى لارتطامها بطريق الأحمر 30 كم غرب الأفلاج، وأسفر الحادث عن مصرعهم جميعاً.

وانتشر الحزن والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة خلال الساعات الماضية، بتفاصيل الحادث الأليم.

ووجّه نشطاء التواصل الاجتماعي رسائل يعاتبون فيها صاحب الناقة الذي تسبب بموت 5 شباب، مطالبين بمحاسبته، وشاركوا صور الحادث مع الشبان، مناشدين الجهات المختصة الإسراع بالتدخل لوضع حد لخطورة تلك الطريق بسبب ضيقه وكثرة الشاحنات فيه وكذلك لضبط السرعة.

وفي السياق، وجهت الإدارة العامة للمرور، تحذير شديد اللهجة، لأصحاب الحيوانات لإبعادها عن حرم الطريق المعتمد، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك سيتسبب بعقوبة غرامتها 10 آلاف ريال.

والجدير بالذكر أن طريق الأحمر محافظة الأفلاج الذي يرتاده مئات الأشخاص يوميا من الأهالي ومؤدي العمرة، يشكّل خطراً كبيراً بسبب كثرة الحوادث المميتة التي يشهدها وراح ضحيتها عشرات الأشخاص.