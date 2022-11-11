أوضح خبير الفلك والأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن علاقة الشجر والبشر والحشر بالمناخ علاقة تلازمية، لافتًا أنه يستدل بها على المواسم.

وقال لزعاق، في تصريحات لقناة ” العربية”:” أن اختفاء الزواحف دليل على بداية البرد، في حين ظهور الحشرات دليل على بداية الربيع”، مشيرًا إلى أن ظهور العقارب والثعابين وجميع الهوام السامة دليل على بداية الحر.

وأضاف:” أنه خلال هذه الأيام تختفي الزواحف والعقارب والثعابين وجميع الهوام السامة، ما يديل على بداية البوادر الشتوية.”

وأشار ” الزعاق” إلى أن الزواحف والعقارب والثعابين تظل مختبئة في جحورها لمدة ثلاثة شهور تقريبًا، ولا تظهر إلا مع بداية البوادر الصيفية، لافتًا أن أول ما يختفي منها المسن وأول ما يظهر منها الصغير.