نشرت بلوجر تايلاندية مقطع فيديو لها وهى تتناول وجبة من الخفافيش والتهام العظام واللحم في بث مباشر على صفحتها الخاصة؛ مما أثار مخاوف جديدة من الوباء.

وشاركت البلوجر مقطع الفيديو الخاص بها على “يوتيوب” حيث شاهد المتابعون لحم الخفاش المطبوخ ينقع في حساء بني غامق مع طماطم كرزية.

وقبضت الشرطة على البلوجر بسبب حيلة الطهي التي تنطوي على خفاش أصفر آسيوي، وهو نوع غير متداول.

وأفادت للشرطة إنها اشترت الخفاش من سوق بالقرب من الحدود التايلاندية مع لاوس، وهو ما أدى الهلع بسبب ربط الخفاش ببدء جائحة Covid-19.

وحذفت البلوجر مقطع الفيديو قائلة: “أنا آسفة جدًا للجميع، لا أعتقد أن ما فعلته كان طائشًا، لكنه قد يكون شيئًا سيئًا ، وأعتذر لكل المتابعين الذين أصيبوا بخيبة أمل معي”.