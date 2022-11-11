كشف الدكتور أحمد المغامس الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أن نسبة التوطين في مكاتب المحاسبة وصلت إلى 40%.

وتفصيلا، قال “المغامس” في حديثه: “عملنا على توطين مهنة المحاسبة مع الموارد البشرية، ونسبة التوطين في مكاتب المحاسبة 40% و بلغت في القطاع الخاص 30%”.

وأضاف: “نخرّج محاسبين مرخصين يجيدون العمل على الدفاتر وتسجيل الحسابات في القطاع الخاص بدلاً من تعيين موظف بدوام كامل”، بحسب قناة “الإخبارية”.

فيديو | الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين د. أحمد المغامس: عملنا على توطين مهنة المحاسبة مع الموارد البشرية.. ونسبة التوطين في مكاتب المحاسبة 40% و بلغت في القطاع الخاص 30% #أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/32EhdKC7T5 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 10, 2022