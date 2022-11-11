قامت سيدة بريطانية مسنة بسحل كلب بعد أن ربطته في مؤخرة دراجتها النارية المتحركة على أحد الطرق السريعة في منطقة إرينجتون بمدينة برمنجهام البريطانية، في واقعة مؤلمة من نوعها.

ووثق مقطع فيديو اللقطات المروعة التي تُظهر كلبا تجره امرأة على طول الطريق بدراجة نارية متحركة.

وبيّن المقطع أن الكلب غير قادر على الوقوف بينما يتم سحبه على طول شارع من مقدمة حبل حول رقبته، وسمع في الفيديو صوت المصور يصرخ، مرددا: «أنت تؤذي كلبك، لا يمكنه الوقوف، سيموت»، لتجيبه: «آسفة».

والجدير بالذكر أن الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في بريطانيا RSPCA، أكدت أنها تحقق في الواقعة المؤسفة، طالبة من الجمهور المساعدة في تقديم المعلومات.