أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وعد بانعقاد مبادرة السعودية الخضراء كل عام.

وتفصيلا، قال وزير الطاقة: “ولي العهد وعدنا أن تنعقد مبادرة السعودية الخضراء كل عام، وبالطبع وضع نفسه وضع المسائلة؛ لذلك فهو واثق من خطواته فنحن نسير على الطريق الصحيح ونريد أن نضرب مثلا للجميع”.

وتابع: “كل ما لدينا من شباب وشابات في المملكة يتحلون بروح القيادة، ولقد تعرضنا للمسائلة في العام الماضي، فنحن من طلب المساءلة وجاهزون لها وسنثبت قدرتنا عليها”.

واستكمل حديثه عن تحقيق أهداف المملكة: “تحدثنا عن تحقيق 50٪ من توليد الطاقة وتم بالفعل، وهدفنا أن نحقق تطلعاتنا المستقبلية قبل حلول موعدها، وما زلنا ملتزمون بأهداف رؤية 2030”.

وجاء ذلك خلال حديث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال انطلاق النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن من طلب المساءلة وجاهزون لها وسنثبت قدرتنا عليها#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/DUeFxOmG6I — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2022

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: تحدثنا عن تحقيق 50٪ من توليد الطاقة وتم بالفعل#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/pakCLc2lB5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2022