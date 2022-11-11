قال الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيب بلاتر:” أعتقد استبعاد إيران من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 المقبلة في قطر؛ في ظل استمرار الاحتجاجات في المدن الإيرانية لإسقاط نظام “الملالي” الإرهابي واحتجاجًا على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على يد الشرطة الإيرانية .

وأضاف: ” أنه كان سيستبعد إيران من نهائيات كأس العالم لو كان لا يزال رئيسًا للفيفا.”

وتابع:” استغرب من عدم اتخاذ رئيس الفيفا الحالي غياني إنفانتينو موقفا واضحًا تجاه إيران.”

ويُشار إلى أن بلاتر ذكر وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن قرار منح قطر حق تنظيم نهائيات كأس العالم كان خطأ.

والجدير بالذكر أن نهائيات كأس العالم ستنطلق في 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.