أكد وزير البيئة عبد الرحمن الفضلي، أن المملكة ملتزمة بالتنمية الاقتصادية المستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأوضح “الفضلي” أن المملكة لدينا أكثر من 65 مبادرة واستثمارات بحدود 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن قمة مبادرة الشرق الأوسط أقرت حوكمة لهذه المبادرة.

وتابع: “بمتابعة لدينا الكثير لتحقيقه ونعدكم بمستقبل مبشر، فنحن نعمل على الصعيد المحلي ولدينا العديد من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد”.

وجاء ذلك خلال حديث وزير البيئة عبد الرحمن الفضلي خلال انطلاق النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ.

فيديو | وزير البيئة عبد الرحمن الفضلي: لدينا أكثر من 65 مبادرة واستثمارات بحدود 20 مليار دولار#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/HaK66SwPVH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2022