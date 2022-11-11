كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل معركة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد مع لاعبي قادش بين شوطي مباراة ريال مدريد وقادش، أمس الخميس، في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

ويُشار إلى أن المباراة تميزت باللعب القوي من جانب لاعبي قادش حتى وصل الأمر إلى الضرب في بعض اللقطات كما حدث لرودريغو من جانب لاعب قادش؛ ما تسبب في غضب عارم من جانب كارلو أنشيلوتي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن أحد لاعبي قادش قال لفينيسيوس :”أنت لست بيليه”، فيما رد عليه اللاعب قائلا: “أنتم في الدرجة الثانية” بحسب رواية أحد لاعبي قادش أيضا، وهذه كانت بداية الأزمة.

يُذكر أن ريال مدريد استعاد توازنه في الدوري الإسباني بالفوز 2/1 على ضيفه قادش، على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ14 من الليغا.