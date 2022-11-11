أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المملكة أثبتت للعالم أنها تخطط ثم تنفذ.
وتفصيلا، قال “الخطيب” في حديثه بمنتدى السعودية الخضراء في شرم الشيخ: “أننا نتحرك من التخطيط نحو التنفيذ وهذا ما أثبتته المملكة للعالم”.
وتابع: “الكثير من الدول أعلنت أن هدفها هو الوصول لصهر الانبعاثات الصفرية لعام 2030، وهذا ما أتمنى أن أراه يتحقق بالفعل وقد وضعنا له الخطط”.
فيديو | وزير السياحة أحمد الخطيب: السعودية أكدت وأثبتت للعالم أنها تخطط ثم تنفذ#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/b98jQI5JmR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2022
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