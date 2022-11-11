أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المملكة أثبتت للعالم أنها تخطط ثم تنفذ.

وتفصيلا، قال “الخطيب” في حديثه بمنتدى السعودية الخضراء في شرم الشيخ: “أننا نتحرك من التخطيط نحو التنفيذ وهذا ما أثبتته المملكة للعالم”.

وتابع: “الكثير من الدول أعلنت أن هدفها هو الوصول لصهر الانبعاثات الصفرية لعام 2030، وهذا ما أتمنى أن أراه يتحقق بالفعل وقد وضعنا له الخطط”.