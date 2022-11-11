كشفت دراسة منشورة في جامعة آرهوس الدنماركية، كيفية تأثير التنفس على دماغنا، حيث قام الباحثون بتجميع النتائج من أكثر من اثنتي عشرة دراسة أجريت على القوارض والقرود وتصوير الدماغ البشري.

وقال أحد الباحثين عن النتائج: “ما وجدناه هو أنه عبر العديد من أنواع المهام والتجارب على الحيوانات والبشر، فإن إيقاعات الدماغ مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإيقاع أنفاسنا”.

وأضاف: “دراستنا تشير إلى أن التنفس أكثر من مجرد شيء نفعله للبقاء على قيد الحياة، فهو مهم أيضاً من أجل جودة هذه الحياة”.

كما أشار إلى أن التنفس العميق متشابك مع الدماغ فعلياً للتأثير على عواطفنا وانتباهنا وكيفية تعاملنا مع العالم الخارجي.