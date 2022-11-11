علّق الفنان عبد الله السدحان لأول مرة، على إعلان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعودة مسلسل “طاش ما طاش”، وعرضه في رمضان القادم.

وقال “السدحان”، من خلال تغريدة له عبر صفحته الرسمية بـ “تويتر”:” آمل آن تكون عودة طاش ما طاش عند حسن ظنك و ظن المشاهدين و من حملنا هذه المسؤولية”.

ويُشار إلى أنه تم التوقف عن المسلسل، نهائيًا بعد نهاية الجزء الثامن عشر في عام 2011 / 1432 هـ باتفاق بين الطرفين ناصر القصبي وعبد الله السدحان.

والجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ، قد أعلن عن التحضير لمسلسل “طاش ما طاش” للعرض في رمضان القادم بالتعاون مع MBC ورعاية هيئة الترفيه، ونشر صورة للقصبي والسدحان معًا.