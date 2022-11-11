وثق مقطع فيديو لمشهد في غاية الجمال لتساقط الأمطار أمام مسجد قباء في المدينة المنورة .
وأظهر المقطع الأمطار الغزيرة التي تسقط بكثرة أمام المسجد في مشهد رائع وخلاب .
وبيّن المقطع لحظات سقوط الأمطار وسط جو مليء بالغيوم، وأجواء يعمها الهدوء .
وثق مقطع فيديو لمشهد في غاية الجمال لتساقط الأمطار أمام مسجد قباء في المدينة المنورة .
وأظهر المقطع الأمطار الغزيرة التي تسقط بكثرة أمام المسجد في مشهد رائع وخلاب .
وبيّن المقطع لحظات سقوط الأمطار وسط جو مليء بالغيوم، وأجواء يعمها الهدوء .
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