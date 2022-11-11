أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الثروة المعدنية التي تزخر بها المملكة تتجاوز الترليون دولار.

وتفصيلا، قال “الخريف” في حديثه: “قطاع التعدين جزء لا يتجزأ من رؤيتنا للعام 2030، كما أن الثروات المعدنية التي لدينا بالفعل في الدولة 1.3 تريليون دولار”.

وأضاف خلال جلسة نقاشية بعنوان “المعادن الأساسية – قضية هامة” قائلاً: “المجتمع العالمي أدرك أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال التعاون الدولي”.

فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: الثروة المعدنية التي تزخر بها المملكة تتجاوز الترليون دولار#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/YAPmx8l0eZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2022