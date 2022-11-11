تلقى إصدارات شركة فولكس فاجن الألمانية شعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، بينما أرادت شركة دلتا 4X4 المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أن تضح بصمتها الواضحة والمميزة لإحدى هذه الطرازات وهي النسخة أماروك الشهيرة.

وتتميز السيارة فولكس أماروك بقدرات فنية قياسية، حيث لم تفصح شركة دلتا عن أي ترقيات تتعلق بذلك الأمر، وبهذا فمن المتوقع حصولها على محرك بسعة 3000 سي سي طراز V6، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 238 و 247 حصانًا.

واستطاعت دلتا 4X4 أن تدعم السيارة بالعديد من اللمسات القوية، لتجعلها قادرة على التعامل مع التضاريس المتنوعة، حيث تمكن من زيادة الارتفاع الخاص بالسيارة بنسبة 5.9 بوصة مقارنة بالنسخة الأصلية، مع جنوط رياضية طراز HANMA والتي يبلغ قياسها 18 بوصة.

وجاءت السيارة فولكس أماروك، بعدة لمسات خارجية مميزة، حيث ظهرت الناحية العلوية للسقف بشبكة متعددة الاستخدام، تتسع لحمل الأغراض والعجلة البديلة في حالات الطوارئ، بالاضافة إلى مجرفة رمال، ومصد أمامي مع عتبات جانبية بارزة لسهولة صعود المقصورة، ورفارف جانبية زائدة.