صدقت هيئة محلفين في نيويورك على إدانة بول هاغيس كاتب السيناريو والمخرج الحائز على جائزة أوسكار، باغتصاب مسؤولة دعاية بشقته في مانهاتن العام 2013.

وأمرت المحكمة المتهم بدفع ما لا يقل عن 7.5 مليون دولار على سبيل التعويض في القضية المدنية، بعد محاكمة مدنية استمرت 15 يومًا في محكمة ولاية مانهاتن.

وأفادت المدعية هالي بريست في شكوى تعود لعام 2017 أن هاغيس اغتصبها بعدما دعاها للإنضمام إليه في طابق علوي‭‭ ‬‬من مبنى بمنطقة سوهو بعد العرض الأول لأحد الأفلام.

كما أن بريست واحدة من أربع نساء اتهمن علانية هاجيس بسوء السلوك الجنسي في العام 2018، فيما ينفي هاغيس هذه المزاعم.