كشف أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، عن قائمة فريقه المنافسة في نهائيات كأس العالم “قطر 2022.”

ويُشار إلى أن القائمة تشهد حضور النجم المخضرم ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ، الذي تعرض قبل أيام لإصابة في الأوتار أثناء مشاركته مع فريقه.

وجاءت قائمة منتخب السنغال لنهائيات مونديال 2022 كالتالي:

حراس المرمى: إدوارد ميندي – ألفريد جوميس – سيني ديانج.

خط الدفاع: بابي عبدو سيسيه – عبدو ديالو – إسماعيل جاكوبس – كاليدو كوليبالي – فورموز ميندي – يوسف سابالي – فودي بالو توري.

خط الوسط: باتي سيسيه – كريبين دياتا – إدريسا جانا جاي – بابي جاي – شيخو كوياتي – مامادو لوم – نامبليس ميندي – مصطفى نامي – بابا مطر سار.

خط الهجوم: ساديو ماني – إسماعيل سار – بولاي دياي – بامبا ديانج – فامارا ديديو – نيكولاس جاكسون – إليمان ندياي.

يُذكر أن منتخب السنغال ينافس في المجموعة الأولى بكأس العالم 2022، مع منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.