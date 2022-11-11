تأهل فريقان سعوديان من أكاديمية مطوري آبل النسائية، التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، إلى الانضمام لمعسكر آبل لرواد الأعمال في كاليفورنيا، الذي أقيم خلال الفترة من 7 – 11 نوفمبر الجاري.

وتأهل الفريق الأول المرشح لمؤسسي تطبيق ( HOVER )، الذي يضم أروى الفريح، وتهاني الثقفي، وسمية الشريف، وبثنية البسام، ونجاة علي، حيث يقدم التطبيق سوقاً يربط بين المستهلكين وقائدي طائرات الدرونز لتوفير الخدمات التي يرغبون في استخدامها والعديد من الأدوات التي يحتاجها قائد طائرة الدرونز.

كما تأهل الفريق الثاني لتطبيق ( AWARE ) المكون من شذى العنزي، وأروى الخميس، ومها الهذلول، وفيء الشيبان، ورزان بن رشيد و نورة الصليفيح، حيث يُقدم التطبيق خدمة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على مراجعات وتوصيات موثوقة حول منتجات العناية بالبشرة وتحديد روتين العناية الخاص.

ويستهدف المعسكر تطبيقات أنشأتها المشاركات أو شاركن في إنشائها، وذلك للعمل بشكل مباشر مع خبراء ومهندسين Apple للمساعدة في تعزيز وتسريع نمو التطبيقات.

وتعد الأكاديمية جزءًا من مبادرات متعددة تم إطلاقها للإسهام في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية 2030، وهي بالشراكة بين آبل و أكاديمية طويق، وأكاديمية طويق هي شراكة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وهي الأولى لآبل بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتقدم برنامجًا تدريبيًا للمطورات ورائدات الأعمال والمصممات، لتأسيس شركات تطبيقات iOS التي تعكس دعم جهود المملكة لتمكين المرأة، وزيادة معدلات توظيفها.

يذكر أن الأكاديمية تم افتتاحها في يونيو 2021، وذلك في إطار تعاون إستراتيجي مع المملكة، وتعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول أكاديمية نسائية في العالم .