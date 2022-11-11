رفض لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم ترديد نشيد الملالي أثناء عزفه قبل انطلاق المباراة احتجاجاً على النظام المستمر في قمع الشعب.

وأظهر الفيديو الذي حصلت عليه “صدى” أن لاعبين فقط هما من غنا النشيد مخصصان من مؤسسات غير رياضية وهما اللاعبين (وحيد أميري ومهدي ترابي).

وموقف منتخب كرة القدم الإيراني ليس الأول من نوعه، حيث سبق وأن رفض منتخب إيران لكرة الماء في دورة الألعاب الآسيوية غناء نشيد النظام الإيراني.

وسبقه في ذلك المنتخب الإيراني لكرة القدم الشاطئية في بطولة العالم بدبي ترديد النشيد أيضا، كما أنهم لم يعبروا عن سعادتهم بتسجيل هدف وحصولهم على كأس البطولة بسبب تعاطفهم مع المتظاهرين.

وكذلك رفض نادي استقلال الإيراني الاحتفال بتتويجه بكأس السوبر للسبب ذاته.

ويأتي ذلك في أعقاب إندلاع الاحتجاجات في إيران المطالبة بإسقاط نظام “الملالي” الإرهابي، والتي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الحجاب الإجباري.