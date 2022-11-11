أعلن وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم عن إنشاء أكبر مركز لالتقاط الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط، بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ “COP27” وقمة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء.

وأضاف أن ذلك يأتي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويدعم المركـز هـدف المملكـة لاستخلاص 44 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه سنويا بحلول عام 2035

وأوضحت وزارة الطاقة أن المركز سيكون في مدينة الجبيل، وسيبدأ تشغيله في 2027، مشيرة إلى أن المركـز يدعم هـدف المملكـة لاستخلاص 44 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه سنويا بحلول عام 2035.

وأضافت أن المشروع ينسجم مع مستهدفات المملكة للمناخ وتقنية التقاط الكربون، ويلتقط ويخزن 3 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا في مرحلته الأولى.