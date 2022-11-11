قال الناقد الرياضي، عبدالرحمن الجماز، إن البعض لا يزالون يرون ناديهم عالمي وهو لم يفز بآسيوية.
وأضاف أن بعض الناس يلومون مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينارد لأنه لم يضم حارس الفيحاء مع المنتخب وهو أجنبي، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج “سوالف رياضية” المذاع على قناة 24 الرياضية.
وأكد أنه يرى أن الأخضر منتخب عالمي لكونه تأهل إلى منافسات كأس العالم أكثر من مرة، لافتا إلى أن المنتخب الوطني يواجه إشكالية لكون أن أهم لاعبين بهم مصابون، منتقدا من يتربص بخروجهم من المونديال لانتقادهم.
عبدالرحمن الجماز :
يرون ناديهم عالمي وهو لم يفز بآسيوية .. ويريدون حارس الفيحاء يلعب مع المنتخب وهو أجنبي !!
سوالف رياضية ..
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Aljamaz8910 pic.twitter.com/ukD1sLuIYP
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 11, 2022
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