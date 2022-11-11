ابتداء من اليوم الجمعة 11 نوفمبر، يمكن لحاملي بطاقة “هيا” الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر من المسلمين الدخول إلى المملكة لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.

وتتحمل المملكة تكاليف الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول البلاد لحاملي بطاقة المشجع “هيا”.

فيما يلزم الحاصلون على تأشيرة بطاقة “هيا” الحصول على تأمين طبي قبل القدوم إلى المملكة، ويمكن الحصول عليه عبر منصة “التأشيرات”، وتكون “تأشيرة هيا” صالحة حتى اليوم الختامي من بطولة كأس العالم الموافق 18 ديسمبر 2022.