أعلنت بورصة العملات الرقمية FTX تقدمها بطلب إفلاس رسمي لحمايتها من الدائنين منذ قليل، وذلك بعد تكهنات كثيرة حول مدى قدرة الشركة على الاستمرار، وذلك وفق بيان نشرته الشركة بحسابها على “تويتر”.

جاء ذلك بعد أن جمد المنظمون بعض أصول بورصة العملات الرقمية المتعثرة إف تي إكس وأقرانها في الصناعة للحد من الخسائر يوم الجمعة وسط تفاقم مشاكل الملاءة المالية في الشركة والرقابة المتزايدة على رئيسها التنفيذي، سام بانكمان فرايد.

وقال مصدر أمس الخميس إن إف تي إكس تسعى جاهدة لجمع حوالي 9.4 مليار دولار من المستثمرين والمنافسين، حيث تسعى البورصة بشكل عاجل لإنقاذ نفسها بعد اندفاع عمليات سحب العملاء.