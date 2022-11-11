قالت رئيسة اللجنة العلمية لمؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي ، الدكتورة رؤى الحارثي ، أنه لايوجد حتى الآن إثباتات علمية تفيد فعالية كبسولات أو شراب ” الكولاجين ” للبشرة أو النضارة ولا يتم إستخدامها داخل عيادات أطباء الجلدية.

وأوضحت الحارثي أن تحفيز الكولاجين الطبيعي من خلال الحقن داخل البشرة ينعكس على إعطاء البشرة نضارة وحيوية .

وأضافت استشارية الجلدية أن محفزات الكولاجين من خلال الحقن أو الأجهزة الحديثة هي من أثبتت فعاليتها من خلال الدراسات العلمية بمختلف المواد وتعمل بطرق مختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسات العلمية لمؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي المقام بمدينة الرياض بمشاركة أكثر من 44 متحدثاً عالمياً ومحلياً ، ما بين أساتذة جامعات واستشاريين من أمريكا، أوروبا، مصر، الإمارات بالإضافة إلى السعودية لمناقشة أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم .