طرحت جامعة تبوك عن توفر (40) وظيفة أكاديمية شاغرة بمسمى (معيد) للجنسين، بنظام العقود على الوظائف الرسمية، حسب الشروط والتخصصات الموضحة أدناه،
وقالت جامعة تبوك أن التخصصات المطلوبة هي مايلي :
– نظم المعلومات الإدارية.
– التمويل والاستثمار.
– التمريض.
– العلاج الطبيعي.
– تقنية مختبرات طبية.
– التصميم الداخلي.
– تصميم الأزياء والمنسوجات.
– هندسة الحاسب.
– الأنظمة.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة الصناعيه.
– طب وجراحة.
– الصيدلة.
– الكيمياء.
– الكيمياء الحيوية.
– الإحصاء.
– فيزياء.
– التمريض.
– التسويق.
– تقنية المختبرات الطبية.
– علوم الحاسب.
– الإدارة.
– اللغة الإنجليزية.
– الإدارة.
– إدارة السياحة والضيافة.
وأوضحت جامعة تبوك الشروط المطلوبة توافرها في المتقدم أو المتقدمة للوظائف الشاغرة وتتضمن مايلي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ، مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.
– أن يكون التقدير العام في المرحلة الجامعية البكالوريوس جيد جداً على الأقل
– ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة.
وأشارت إلى أن التقديم سيبدأ يوم الأحد القادم بتاريخ 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/23هـ الموافق 2022/11/17م، من خلال الرابط التالي من هــنــــا.
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