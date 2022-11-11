طرحت جامعة تبوك عن توفر (40) وظيفة أكاديمية شاغرة بمسمى (معيد) للجنسين، بنظام العقود على الوظائف الرسمية، حسب الشروط والتخصصات الموضحة أدناه،

وقالت جامعة تبوك أن التخصصات المطلوبة هي مايلي :

– نظم المعلومات الإدارية.

– التمويل والاستثمار.

– التمريض.

– العلاج الطبيعي.

– تقنية مختبرات طبية.

– التصميم الداخلي.

– تصميم الأزياء والمنسوجات.

– هندسة الحاسب.

– الأنظمة.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة الصناعيه.

– طب وجراحة.

– الصيدلة.

– الكيمياء.

– الكيمياء الحيوية.

– الإحصاء.

– فيزياء.

– التمريض.

– التسويق.

– تقنية المختبرات الطبية.

– علوم الحاسب.

– الإدارة.

– اللغة الإنجليزية.

– الإدارة.

– إدارة السياحة والضيافة.

وأوضحت جامعة تبوك الشروط المطلوبة توافرها في المتقدم أو المتقدمة للوظائف الشاغرة وتتضمن مايلي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ، مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.

– أن يكون التقدير العام في المرحلة الجامعية البكالوريوس جيد جداً على الأقل

– ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة.

وأشارت إلى أن التقديم سيبدأ يوم الأحد القادم بتاريخ 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/23هـ الموافق 2022/11/17م، من خلال الرابط التالي من هــنــــا.