قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم سابقا، فهد الهريفي، إن الأخضر يحتاج إلى محاربين لخوض منافسات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر الشهر الحالي.

وأكد أن التشكيلة الحالية للمنتخب تضم الكثير من المصابين، ومضيفا أن اختيارات مدرب المنتخب، هيرفي رينارد، لا يرضاها أي جهاز فني بسبب تركيزه على الشكل العام فقط دون الاهتمام بوظائف المركز.

وأبدى استغرابه من إيقاف الدوري المحلي مضيفا أن قوة المنتخب من قوة أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، وليس الاتحاد المحلي الذي استغرب أن يوقف الدوري برغم وجود لاعبين أجانب، مؤكدا أن إيقاف الدوري سبب إحراج مع اللاعبين الأجانب وأخذ انطباعا لا يليق بالدوري السعودي.