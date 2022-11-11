أكد الدكتور محمد الأحمدي أن الحوامل أكثر عرضة لمشاكل الهضم لذلك تحتاج الحامل للاهتمام بالنشاط البدني لتسهيل عملية الهضم.

وقال الأحمدي :” الإمساك مرتبط بأمراض القلب كما أن النشاط البدني من العوامل التي تحسن عملية الهضم لأن حركة الجسم تحرك الأمعاء وتمنع عملية الإمساك”.

وأضاف “الضغط الشديد في بعض عمليات الهضم “الإمساك” خطير جدًا وقد تشعر بالإغماء والدوخة وارتفاع في ضغط الدم.

#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: الحوامل أكثر عرضة لمشاكل الهضم لذلك تحتاج الحامل للاهتمام بالنشاط البدني لتسهيل عملية الهضم. @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/w9dKTXLp2f — قناة السعودية (@saudiatv) November 11, 2022

#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: النشاط البدني من العوامل التي تحسن عملية الهضم لأن حركة الجسم تحرك الأمعاء وتمنع عملية الإمساك. @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/wX7SmiQtxZ — قناة السعودية (@saudiatv) November 11, 2022