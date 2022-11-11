أفادت تقارير إعلامية كويتية، اليوم الجمعة، بأنه تم إيقاف مراسيم تعيين قياديين في إدارات وجهات حكومية، صدرت مؤخراً بسبب “مخالفة بعضها لضوابط ومعايير التعيين في المناصب القيادية”.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها فإن “إيقاف المراسيم جاء بسبب مخالفة بعضها العدالة وأسس التدرج الوظيفي، فضلاً عن استيفاء المعايير والشروط والمؤهلات المطلوبة”.

من جانبها أكدت صحيفة “الأنباء” الكويتية قرار إيقاف المراسيم، مشيرةً إلى أن “الإيقاف سببه تمسك الحكومة بالالتزام بتطبيق كل ضوابط ومعايير التعيين في الوظائف القيادية”.

وأضافت أن “من ضمن الضوابط سنوات الخدمة والخبرة والمؤهل المطلوبين، وترشيح 3 قياديين، واختيار واحد من بينهم، واجتيازه الاختبارات التحريرية والشفهية التي تعقدها لجنة أكاديمية من جامعة الكويت”.