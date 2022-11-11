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الجمعة11 نوفمبر

بالأسماء .. الإعلان عن قائمة المنتخب السعودي الرسمية المشاركة في كأس العالم في قطر

منذ 18 ثانية
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أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد رسمياً عن قائمة المنتخب السعودي الرسمية المستدعاة للمشاركة في بطولة كأس العالم FIFA 2022 في قطر والمكونة من 26 لاعبًا.

وتضمنت قائمة المنتخب الوطني :

حراس المرمى:
محمد العويس
‏محمد الربيعي
‏نواف العقيدي

خط الدفاع:
سلطان الغنام
‏عبدالإله العمري
‏علي البليهي
‏عبدالله مادو
‏سعود عبدالحميد
‏حسان تمبكتي
‏محمد البريك

خط الوسط:
عبدالله عطيف
‏سلمان الفرج
‏عبدالإله المالكي
‏رياض شراحيلي
‏علي الحسن
‏محمد كنو
‏ناصر الدوسري
‏سامي النجعي
‏هتان باهبري
‏سالم الدوسري
‏هيثم عسيري

الهجوم:
فهد المولد
‏عبدالرحمن العبود
‏فراس البريكان
‏صالح الشهري

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