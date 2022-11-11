بالأسماء .. الإعلان عن قائمة المنتخب السعودي الرسمية المشاركة في كأس العالم في قطر

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد رسمياً عن قائمة المنتخب السعودي الرسمية المستدعاة للمشاركة في بطولة كأس العالم FIFA 2022 في قطر والمكونة من 26 لاعبًا.
وتضمنت قائمة المنتخب الوطني :
حراس المرمى:
محمد العويس
محمد الربيعي
نواف العقيدي
خط الدفاع:
سلطان الغنام
عبدالإله العمري
علي البليهي
عبدالله مادو
سعود عبدالحميد
حسان تمبكتي
محمد البريك
خط الوسط:
عبدالله عطيف
سلمان الفرج
عبدالإله المالكي
رياض شراحيلي
علي الحسن
محمد كنو
ناصر الدوسري
سامي النجعي
هتان باهبري
سالم الدوسري
هيثم عسيري
الهجوم:
فهد المولد
عبدالرحمن العبود
فراس البريكان
صالح الشهري
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