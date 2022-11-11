قال استشاري غدد صماء، بسام صالح، إن الدراسات العلمية أكدت أن الجيل الحالي أكثر طولا من الأجيال السابقة.

وأضاف “صالح” أن هناك دراسات أكدت صحة ذلك، حيث أثبتت دراسة يابانية أن أطوال الأطفال تزيد واحد سم كل 10 سنوات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن هناك دراسات صينية وأخرى تركية أثبتت أيضا أن أطوال البشر تزيد بمرور السنوات.