تمكنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، من السيطرة على قارب كان على متنه عشرات المهاجرين بينهم امرأة وضعت للتو توأمًا، فارق أحدهما الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن امرأة أجنبية وضعت توأمًا على متن قارب مخصص لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأن أحد الرضيعين فارق الحياة وتم نقل الثاني إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونجحت قوات الحرس البحري التونسي في إعادة القارب إلى الشاطئ الذي انطلق منه، و توقيف المشاركين في هذه الرحلة غير الشرعية، و تمت إحالة الموقوفين إلى السلطات الأمنية للتحقيق معهم.