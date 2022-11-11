كشفت استشارية علم النفس الدكتورة نادية التميمي عن أسباب ارتفاع نسبة العزوبية بين الشباب والشابات في الفترة الأخيرة.

وأضافت خلال حديثها لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” أن الأسباب لعزوف الشباب عن الزواج يعود إلى أنهم يظنون أن البنات أصبحن ماديات ويفكرن بالمظاهر والاحتفالات الأسطورية أكثر فضلاً عن أنهن ليس لديهن جلد على الزواج وعدم تحمل مسؤولية.

وتابعت: أما البنات فيعتقدن أن ما في رجال يتحملون مسؤولية الزواج ويفكرون في أصدقائه وطلعاته أكثر والحياة المعيشية اليوم تحتاج مساعدة الزوجة لزوجها.