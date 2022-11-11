كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن علاقة أدوية الضغط بالضعف الجنسي.

وأكد النمر، عبر حسابه الرسمي على تويتر، على أن هناك علاقة بين أدوية الضغط والضعف الجنسي.

وأوضح أن غالبية الضعف في مرضى الضغط يكون بأسباب تتعلق بالهرمونات وكفاءة تدفق الدم من التدخين والسكري بنسبة 75% ، أما الدواء فمسؤول عن 25% .

ونصح بالتنسيق مع طبيب المسالك البولية لتقييم الحالة واتخاذ الإجراء المناسب تبعًا للفحوصات.

وتابع : أقل أدوية الضغط تأثيراً على الباءة هي مجموعة ARB/ACEI ومن أكثرها تاثيراً مدرات البول مثل chlorthalidone