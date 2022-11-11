كشف الخبير التقني “سليمان الدلالي” أن الحسابات الشخصية الموثقة في تويتر عليها دفع 8 دولار شهرياً لاستمرار علامة التوثيق للحسابات الشخصية.
وأوضح الدلالي خلال ظهوره في برنامج ياهلا أن الحسابات الموثقة قبل تولي إيلون ماسك إدارة شركة تويتر ، إذا لم تدفع الرسوم الشهرية سيتم إلغاء التوثيق عنها.
وأشار إلى أن هذا لم يطبق حتى الآن لحداثة التعديلات التي أعلن عنها منذ 15 يوماً فقط
الخبير التقني "سليمان الدلالي": بعد التعديل الجديد في تويتر أصبحت الرسوم الشهرية 8 دولار شرط أساسي لاستمرار علامة التوثيق للحسابات الشخصية @i_sbd5@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KYwrwzreBL
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 11, 2022
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