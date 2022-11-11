كشف الخبير التقني “سليمان الدلالي” أن الحسابات الشخصية الموثقة في تويتر عليها دفع 8 دولار شهرياً لاستمرار علامة التوثيق للحسابات الشخصية.

وأوضح الدلالي خلال ظهوره في برنامج ياهلا أن الحسابات الموثقة قبل تولي إيلون ماسك إدارة شركة تويتر ، إذا لم تدفع الرسوم الشهرية سيتم إلغاء التوثيق عنها.

وأشار إلى أن هذا لم يطبق حتى الآن لحداثة التعديلات التي أعلن عنها منذ 15 يوماً فقط