أكد رئيس نيوم نظمي النصر أنه سيتم جلب “التاكسي الطائر” في نيوم للتنقل والمواصلات، وبدأت 15 هيلوكبترا فيها.

وقال النصر :” أنشأنا أول مركز لتطوير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في المنطقة وهو يركز على الابتكار والأبحاث وهذه ضرورة ملحة من أجل المحميات الطبيعية وحماية البيئة”.

وأضاف “سنحسن بنية “ذا لاين” التحتية وسنجعلها بكثافة سكان لندن ونيويورك، حيث بدأنا في نيوم بزراعة “100 مليون” شجرة لاستعادة الغطاء النباتي”.

وتابع” نيوم أول منطقة في العالم تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، سيتم ذلك عن طريق الحفاظ على البيئة والتكنولوجيا المبتكرة وإعادة تعريف التصميم الحضاري وتطبيق هذه التصميمات “.

فيديو | رئيس نيوم نظمي النصر: سنجلب "التاكسي الطائر" في نيوم للتنقل والمواصلات، وبدأت 15 هيلوكبترا فيها#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/Wm0DlHZa0l — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2022

فيديو | رئيس نيوم نظمي النصر: أنشأنا أول مركز لتطوير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في نيوم#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/MccBIneSe0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2022

فيديو | رئيس نيوم نظمي النصر: سنحسن بنية "ذا لاين" التحتية وسنجعلها بكثافة سكان لندن ونيويورك#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/TZSnwX8oFv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2022

فيديو | الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر: بدأنا في نيوم بزراعة "100 مليون" شجرة لاستعادة الغطاء النباتي#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/vj0IMKuqiV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2022